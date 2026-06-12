ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の小泉光咲（23）、俳優四坂亮翔（21）が8月10日から放送される、読売テレビドラマDiVE「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（月曜深夜1時29分）でダブル主演を務めることが11日、分かった。

小泉は個人として連続ドラマ初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。

同作は、大人気BL「みなと商事コインランドリー」の椿ゆず氏の同名漫画が原作。陽キャ集団にいる芹沢をモデルに書いていた“BL小説”が本人に読まれてしまったぼっち男子・鈴木。予想外にベタ褒めされ、気づけば芹沢のペースに乗せられ超急接近。鈴木の前だと様子がおかしい芹沢のストレートな激重愛が止まらないノンストップ青春ボーイズラブコメディ−。「修学旅行で仲良くないグループに入りました」「25時、赤坂で」などの話題作を手がけたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。

鈴木創を演じる小泉は「一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました」。そして「何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたらうれしいです」とした。

芹沢遥人を演じる四坂は「僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています」とコメントを寄せた。