つまみ枝豆（68）が11日、インスタグラムを更新。江口ともみ（58）との結婚30周年記念日の報告と、江口への感謝の思いをつづった投稿を公開した。

つまみ枝豆は結婚式当時のモノクロ写真とともに、「本日6月11日は結婚記念日我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告。30年間を振り返り「毎年思うし、口に出しても言うけど本当にあっという間の30年でもいろんな事もあった」とつづった。

江口への感謝を込めて「かぁさん、長きに渡ってこんなにわがままでいい加減な男と一緒にいてくれてありがとう。とぉさんは本当に幸せです」と愛情深いメッセージを送った。さらに、以前妻との間で交わした印象的なやりとりを明かし「生まれ変わっても一緒になれるかなと言ったら『絶対一緒になるし、別々に生まれ変わっても必ずとぉさんを見つけるからね』と言ってくれた。本当に嬉しかったなぁその言葉だけで充分だよ」と妻からの言葉に感動したことを振り返った。

また、昨年母親を亡くし、今年義兄を失うなど辛い出来事が続いたことにも触れ「相当落ち込んでた俺を一生懸命支えてくれたかぁさん」と妻への感謝を重ねて表現。「金婚式まで一緒に頑張っていこうね」と今後への思いを示し、「おめでとうありがとう」と結んだ。

この投稿に「おめでとうございます」など祝福のコメントが相次いだ。