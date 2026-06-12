【ナッシュビル（米テネシー州）１１日】ドイツ１部フライブルクへの完全移籍が発表された２１歳の日本代表ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）がこの日の日本代表の練習後、自身の移籍についてコメントした。

「どこまで言っていいか分からないですけど」と前置きしながら、「年明けには（フライブルクのＧＭから）話があり、プレーオフ１の前にはほぼ決まっていた感じです」と明かした。「カップ戦のアントワープ戦後にわざわざ会いに来てくれた。２回くらい。なかなか冬の段階で会いに来てくれるＧＭは少ない。情熱とクラブの熱意、理念が自分の求めているものと合致したので決めました」と語った。また、「シントトロイデンがあっての（自分の）活躍でしたし、感謝しています」と話した。

後藤は２０２４年１月に磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍。昨夏にシントトロイデンに期限付き移籍し、リーグ２８試合出場で１０得点をマークした。１９２センチの長身を生かした得点力が高く評価され、北中米Ｗ杯に臨む日本代表に選出された。

フライブルクには日本代表ＭＦ鈴木唯人、ＭＦ山本理仁が所属し、ＧＫ長田澪の加入も決定している。