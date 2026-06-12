【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航がＷ杯メンバーから離脱し、チームを離れた。遠藤は今年２月に左足靱帯（じんたい）を痛めて手術を行ったが、Ｗ杯本番までの回復を見込んでメンバー入り。５月３１日のアイスランド戦で約３か月ぶりに復帰し、先発して４５分間プレーした。しかしその試合で痛みが出て、以降の練習では別メニューに。６月３日からのメキシコ・モンテレイ合宿、米ナッシュビル合宿でも、別メニューでの調整が続いていた。森保一監督は１０日夜、状態の上がらない遠藤を諦め、メンバー入れ替えを決断。遠藤は１１日にチームを離れ、新キャプテンにはＤＦ板倉滉が就任した。追加招集にはＦＷ町野修斗が選出された。

遠藤はショックの大きさからか、選手たちの前では話すことなく、チームを離れた。この日朝、ミーティングで遠藤離脱の事実がチームには伝えられ、選手たちには少なからず動揺が走ったという。ＤＦ渡辺剛は「昨日の夜も、航くんには会っていた。たぶん（離脱が）わかっていた状態だったけど、今日のミーティングでチームとして僕たちに告げる、という形を選んだと思う。直接、話は聞けなかったけど、単純に悔しいという気持ち」と話した。新キャプテンの板倉は選手たちの前で話をした際には、感情が高ぶる様子もあり、渡辺を始め涙を流す選手もいたという。渡辺は「僕たちが涙を流していいのかわからないぐらい、航君が一番つらいと思う。航君にはＬＩＮＥしましたけど、やるしかない。あの人の気持ちを持ちながら、僕たちも戦わないといけない」と気持ちを新たにしていた。