「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が11日までにインスタグラムを更新。ハイレグ衣装姿を披露した。

央川は「今回はホワイトのコスチューム ばっちばちにカッコよく撮ってもらったのでたくさんの方に見てもらえると嬉しいです」とコメントし、衣装姿をアップした。

央川は白いエナメルのハイレグコスチュームを着用。ニーハイブーツで抜群の脚線美を際立たせている。

この投稿にフォロワーからは「異次元のスタイル」「フィギュアかと思うよ」「もはや芸術品」「人間ばなれしすぎ、リアルAIだわ」とコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「かこ様」などの愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。