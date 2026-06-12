「イングランド勢が視察」久保でも上田でもない！スペイン大手紙がW杯ブレイク候補に選出した日本代表戦士は？「爆発力」「高い得点力が開花」
北中米ワールドカップが開幕した。サッカー界最大の舞台でのパフォーマンスは、選手のその後を大きく変える可能性がある。
開幕前の知名度が決して高くなくても、大会で活躍すれば移籍への扉が開く。これまでのワールドカップでも、そういったブレイクスターの誕生はしばしば見られた。
スペインの大手紙『Marca』英語版は６月９日、各大陸の新星候補に注目。ワールドカップを機に移籍市場で脚光を浴びる可能性もある選手たちを紹介している。
同紙は「プレミアリーグで警鐘を鳴らすアジアのエンジンたち」と、アジアには世界最高峰のリーグのクラブから関心を寄せられるポテンシャルの選手たちがいると報じた。日本からは、中村敬斗をとりあげている。
Marca紙は「アジア市場も引けを取らない。戦術的規律が見事な選手たちがいる」と伝えた。
「日本代表はケイト・ナカムラを擁して大会に臨む。スタッド・ドゥ・ランスに所属する縦に仕掛けるウインガーは、欧州で高い得点力を開花させた。左サイドで相手DFを突破する能力は、リーズナブルな価格で純粋な爆発力を求めるイングランド勢において、非常にポジティブな視察報告を生んでいる」
さらに、同紙は「韓国は再びイ・ガンインの存在を頼りにする」と続けている。
「パリ・サンジェルマンでより地位を確立している選手ではあるが、彼は今回のワールドカップを、移籍市場においてスーパースターの地位を得るための最高の舞台に見ている」
最後に、Marca紙は「ヨーロッパサッカー界のオフィスが眠ることはない」と締めくくった。
「ワールドカップはまだ始まるところだ。しかし、契約書のサインを競う真の競争は、舞台裏ですでに始まっている」
フランス２部で戦ってきた中村は、今大会で飛躍を遂げられるか。その他のブレイク候補と合わせて注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
開幕前の知名度が決して高くなくても、大会で活躍すれば移籍への扉が開く。これまでのワールドカップでも、そういったブレイクスターの誕生はしばしば見られた。
スペインの大手紙『Marca』英語版は６月９日、各大陸の新星候補に注目。ワールドカップを機に移籍市場で脚光を浴びる可能性もある選手たちを紹介している。
Marca紙は「アジア市場も引けを取らない。戦術的規律が見事な選手たちがいる」と伝えた。
「日本代表はケイト・ナカムラを擁して大会に臨む。スタッド・ドゥ・ランスに所属する縦に仕掛けるウインガーは、欧州で高い得点力を開花させた。左サイドで相手DFを突破する能力は、リーズナブルな価格で純粋な爆発力を求めるイングランド勢において、非常にポジティブな視察報告を生んでいる」
さらに、同紙は「韓国は再びイ・ガンインの存在を頼りにする」と続けている。
「パリ・サンジェルマンでより地位を確立している選手ではあるが、彼は今回のワールドカップを、移籍市場においてスーパースターの地位を得るための最高の舞台に見ている」
最後に、Marca紙は「ヨーロッパサッカー界のオフィスが眠ることはない」と締めくくった。
「ワールドカップはまだ始まるところだ。しかし、契約書のサインを競う真の競争は、舞台裏ですでに始まっている」
フランス２部で戦ってきた中村は、今大会で飛躍を遂げられるか。その他のブレイク候補と合わせて注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」