開幕戦で早くも一発退場…北中米W杯で最初のレッドカードに。南アフリカMFが後ろから倒して決定機阻止
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで開催国メキシコと南アフリカが激突した。
試合は９分にフリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。１−０で迎えた後半、開幕戦で早くも退場者が出る事態となった。
49分、主導権を握るメキシコが最終ラインから冷静にボールをつなぐ。浮き球のスルーパスに前線で反応したMFブライアン・グティエレスが抜け出そうとしたところ、南アフリカのMFヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒してしまう。
主審は決定的得点機会の阻止と判断。迷うことなくレッドカードを提示。これが北中米W杯で最初の退場者となった。
４大会ぶりのW杯出場となった南アフリカにとっては痛恨の判定。１点ビハインドに加え、残り時間を10人で戦う厳しい状況に追い込まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦からまさか…南アフリカのシトレの一発退場シーン
試合は９分にフリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。１−０で迎えた後半、開幕戦で早くも退場者が出る事態となった。
49分、主導権を握るメキシコが最終ラインから冷静にボールをつなぐ。浮き球のスルーパスに前線で反応したMFブライアン・グティエレスが抜け出そうとしたところ、南アフリカのMFヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒してしまう。
主審は決定的得点機会の阻止と判断。迷うことなくレッドカードを提示。これが北中米W杯で最初の退場者となった。
４大会ぶりのW杯出場となった南アフリカにとっては痛恨の判定。１点ビハインドに加え、残り時間を10人で戦う厳しい状況に追い込まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦からまさか…南アフリカのシトレの一発退場シーン