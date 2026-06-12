【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンのＭＦ遠藤航の離脱が決定した。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習のスタートに、遠藤の姿がなく、チーム離脱を発表。遠藤はすでにチームを離れた。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集する。キャプテンはＤＦ板倉滉が引き継ぐ。

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町野は２２年カタール大会も負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入りしており、史上初の２大会連続での追加招集でのメンバー入り。遠藤離脱の穴が大きいが、代役の町野の加入によって、代表に新たな風が吹くことは間違いない。町野について、久保は「たぶん個人的に前回のＷ杯出られなくて悔しい思いをしてて、今回も半分ぐらいの人が入ると思った中で落選してしまって、悔しい思いしてたと思うんですけど、当然、彼ならいい準備をしてくれてたと思うんで、入っても何も問題ないと思いますし、キャラクター的にもポジティブだし、すごい愛されてる選手なので」と期待を寄せた。

町野は忍者で有名な三重・伊賀出身で、ゴール後には「忍者ポーズ」を決めることが恒例となっているが、ここ最近ではイングランド代表ＦＷケインが披露するジャンプしながらゴールパフォーマンスを決めるポーズの、飛ばないバージョンを披露してきたこともあり、久保も「あとはやっぱ、（ゴールパフォーマンスの）『飛ばないケイン』が見られるんじゃないかなと思います」と笑顔で話した。