河瀬直美監督『Dialog Theater』万博イチョウの苗木、芦屋へ《Expo Legacy》
大阪・関西万博で、映画監督・河瀬直美氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』（河荑館） のシンボルツリーだったイチョウの“苗木”が兵庫県芦屋市の公園に移植され、6月20日、現地でセレモニーが開かれる。
苗木の移植先は、翠ヶ丘南緑地（芦屋市翠ヶ丘町）。
河荑館の建物やイチョウの“親木”は、 泉佐野丘陵緑地（大阪府泉佐野市）への移設が決まり、2028年度の開館を目指し、常設の対話・文化シアターとして整備が進められている。
このうちイチョウの親木は先行して今年（2026年）4月20日に移植され、6月14日に現地で記念セレモニーが開かれる。
大阪・関西万博会期中、『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』 では、「どうして私たちは、わかりあえないと思ってしまうのだろう。敵と味方に分かれてしまうのだろう」というメッセージを発信。 1時間に1回ペースの「対話＝公演」を複数回開催した。
初対面の来場者どうしが、日常生活で失われつつあるとされる“対話”をスクリーン越しに展開。単に「YES・NO」「正義・悪」などで二分化するのではない、”一期一会の、シナリオのない対話”が人気を集めた。
河荑館は、廃校となった京都府福知山市立細見小学校・中出分校の1棟と、奈良県十津川村立折立（おりたち）中学校の2棟、計3棟を大阪・関西万博会場・夢洲（ゆめしま）に移築したもの。ほかのパビリオンとは全く異なるアプローチも話題を集めた。
イチョウの木は、推定樹齢100年。福知山の校舎の真横に立ち、多くの子どもたちを見守ってきた。
河瀬監督によると、万博開幕前の計画では校舎のみを夢洲へ移築し、 イチョウの木は伐採される予定だったという。
しかし、万博へ向けての準備が進む2023年秋、河瀬監督の夢の中にイチョウの木が現れ、「泣きながら、『切らないで 』 と訴えかけてきたような気がした」と、校舎とともに移植を決断。イチョウの木は河荑館の中心にすえ、イチョウの種から芽吹いた苗木も育てた。
■ 廃校から生き延びたイチョウと阪神・淡路大震災を経験した石碑が共存、「対話」の理念受け継ぐ
小林拓也・芦屋市翠ヶ丘町自治会長は、「阪神・淡路大震災で倒壊した大邸宅（大正時代に建造）の庭園にあり、震災後に翠ヶ丘南緑地へ移された石碑と、廃校した小学校の敷地で生き延びたイチョウ。ここで過去と未来が出会い、新しい物語が始まる。万博の“ いのち ”と河瀬監督プロデュースの“ 対話 ”の理念を受け継ぎ、一人ひとりがつながり、対話することで物語がもっと広がりますように」と期待を寄せる。 苗木は今後、自治会が育てる。
石碑は、桃山時代の茶人・古田織部が創案した型の石灯籠の一部とされる。
河荑監督は万博会期中、「このイチョウの木とパビリオン、閉幕後どこかへ移すことができないだろうか」と考えていた。その矢先、翠ヶ丘町自治会から日本国際博覧会協会に 「イチョウの木そのものは（巨大で）難しいが、苗木を提供してもらえないか」 と相談があった。そこで、最後に残った苗木を譲渡することが決まった。
今年（2026年）2月、芦屋市を舞台に撮影された河瀬監督の最新作『たしかにあった幻』の公開を記念して開かれた高島崚輔（りょうすけ）市長と河荑監督のトークイベントで公表された。
苗木の植樹について、河瀬監督は「イチョウの小さな種をみんなが持ち帰ってくれたら、地球上いっぱいに広がるイメージがあった。 それが（河荑館が発信した）“命のあかし” であり“ 対話”だった。 市民のみなさんのご提案で、イチョウがつなげてくれた芦屋との縁。大阪・関西万博と（自身の）映画を通して未来につながる」と微笑んだ。