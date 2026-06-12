大阪・関西万博で、映画監督・河瀬直美氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』（河荑館） のシンボルツリーだったイチョウの“苗木”が兵庫県芦屋市の公園に移植され、6月20日、現地でセレモニーが開かれる。

苗木の移植先は、翠ヶ丘南緑地（芦屋市翠ヶ丘町）。

移植される予定のイチョウの苗木 ※画像提供・一般社団法人Dialog Theater

苗木が移設される翠ヶ丘南緑地〈2026年6月11日 8時54分撮影 兵庫県芦屋市〉

河荑館の建物やイチョウの“親木”は、 泉佐野丘陵緑地（大阪府泉佐野市）への移設が決まり、2028年度の開館を目指し、常設の対話・文化シアターとして整備が進められている。

このうちイチョウの親木は先行して今年（2026年）4月20日に移植され、6月14日に現地で記念セレモニーが開かれる。

大阪・関西万博会期中、『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』 では、「どうして私たちは、わかりあえないと思ってしまうのだろう。敵と味方に分かれてしまうのだろう」というメッセージを発信。 1時間に1回ペースの「対話＝公演」を複数回開催した。

初対面の来場者どうしが、日常生活で失われつつあるとされる“対話”をスクリーン越しに展開。単に「YES・NO」「正義・悪」などで二分化するのではない、”一期一会の、シナリオのない対話”が人気を集めた。

『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』 大阪・関西万博のパビリオンでひときわ“異彩”を放っていた〈2025年6月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

どこか懐かしさを覚える木造校舎の温かみをそのまま移築した〈2025年4月3日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

館内には「対話シアター」とよばれる大きな部屋が 前方に映画館のように大きなスクリーンがあり、世界のどこかから参加する対話の相手が映し出される

大阪・関西万博会期中の“対話”は1500回を超えた これまでの対話は全て記録しており、今後公開することも検討〈2025年9月29日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

河荑館は、廃校となった京都府福知山市立細見小学校・中出分校の1棟と、奈良県十津川村立折立（おりたち）中学校の2棟、計3棟を大阪・関西万博会場・夢洲（ゆめしま）に移築したもの。ほかのパビリオンとは全く異なるアプローチも話題を集めた。

黒板に書かれたメッセージもそのまま ここにも“懐かしさ”と“温かみ”が

イチョウの木は、推定樹齢100年。福知山の校舎の真横に立ち、多くの子どもたちを見守ってきた。



河瀬監督によると、万博開幕前の計画では校舎のみを夢洲へ移築し、 イチョウの木は伐採される予定だったという。



しかし、万博へ向けての準備が進む2023年秋、河瀬監督の夢の中にイチョウの木が現れ、「泣きながら、『切らないで 』 と訴えかけてきたような気がした」と、校舎とともに移植を決断。イチョウの木は河荑館の中心にすえ、イチョウの種から芽吹いた苗木も育てた。

大阪・関西万博 河荑直美氏プロデュース『Dialog Theater〜いのちのあかし〜 』の中心に立っていたイチョウの木〈2025年6月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

福知山市立細見小学校・中出分校（廃校）の式敷地にあったイチョウの木は樹齢約100と推定される〈2025年4月3日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

■ 廃校から生き延びたイチョウと阪神・淡路大震災を経験した石碑が共存、「対話」の理念受け継ぐ

「分断」「共生」について考える対話 1500回を重ね河荑監督は「対話は、人はもっとお互いを理解することができる」と話す〈2025年9月29日 大阪市此花区・夢洲〉

小林拓也・芦屋市翠ヶ丘町自治会長は、「阪神・淡路大震災で倒壊した大邸宅（大正時代に建造）の庭園にあり、震災後に翠ヶ丘南緑地へ移された石碑と、廃校した小学校の敷地で生き延びたイチョウ。ここで過去と未来が出会い、新しい物語が始まる。万博の“ いのち ”と河瀬監督プロデュースの“ 対話 ”の理念を受け継ぎ、一人ひとりがつながり、対話することで物語がもっと広がりますように」と期待を寄せる。 苗木は今後、自治会が育てる。



石碑は、桃山時代の茶人・古田織部が創案した型の石灯籠の一部とされる。

翠ヶ丘南緑地の石碑〈2026年6月11日撮影 兵庫県芦屋市〉

河荑監督は万博会期中、「このイチョウの木とパビリオン、閉幕後どこかへ移すことができないだろうか」と考えていた。その矢先、翠ヶ丘町自治会から日本国際博覧会協会に 「イチョウの木そのものは（巨大で）難しいが、苗木を提供してもらえないか」 と相談があった。そこで、最後に残った苗木を譲渡することが決まった。

芦屋を中心に舞台となった映画「たしかにあった幻」完成記念トークショーで苗木の移植を公表する河荑監督 高島・芦屋市長も驚き〈2026年2月14日 兵庫県芦屋市〉

小林拓也・翠ヶ丘町自治会長（写真右から2人目）らと記念撮影する河荑監督「映画とイチョウが芦屋との縁をつないだ…」

今年（2026年）2月、芦屋市を舞台に撮影された河瀬監督の最新作『たしかにあった幻』の公開を記念して開かれた高島崚輔（りょうすけ）市長と河荑監督のトークイベントで公表された。

苗木の植樹について、河瀬監督は「イチョウの小さな種をみんなが持ち帰ってくれたら、地球上いっぱいに広がるイメージがあった。 それが（河荑館が発信した）“命のあかし” であり“ 対話”だった。 市民のみなさんのご提案で、イチョウがつなげてくれた芦屋との縁。大阪・関西万博と（自身の）映画を通して未来につながる」と微笑んだ。



