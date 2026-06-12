【経済指標】

生産者物価指数（PPI）（5月）21:30

結果 1.1%

予想 0.7% 前回 1.1%（1.4%から修正）（前月比)

結果 6.5%

予想 6.4% 前回 5.7%（6.0%から修正）（前年比)

結果 0.4%

予想 0.5% 前回 0.7%（1.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 4.9%

予想 5.4% 前回 4.9%（5.2%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)



＊米新規失業保険申請件数（6月6日週）21:30

結果 22.9万人

予想 22.0万人 前回 22.5万人



【ユーロ圏】

＊ＥＣＢ中銀預金金利 21:15

結果 2.25％

予想 2.25％ 前回 2.00％



【発言・ニュース】

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 5.020％（WI：5.008％）

応札倍率 2.33倍（前回：2.30倍）



＊トランプ大統領

・今夜、イランを非常に激しく攻撃する。

・いずれ、そう遠くはない将来に、われわれはカーグ島および他の石油インフラ拠点を奪い取り、イランの石油ガス市場を完全に掌握する。



＊トランプ大統領

・イランが核兵器を持たないことで合意がまとまった。

・イランと戦争を巡る偉大な和解に達した。

・イランとの合意の署名は恐らく欧州で行われる。

・合意が署名され次第、海峡は開かれる。

・自分ではなく、バンス副大統領が署名へ。

・署名は週末にも行われる可能性がある。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・製造業は堅調を維持

・ユーロ圏の景気減速が指摘されている。

・特にサービス部門で減速が顕著。

・紛争が経済活動に重くのしかかっている。

・労働需要はさらに鈍化。

・賃金動向は２６年も労働コスト緩和を示し続けている。

・エネルギーショックで基礎的インフレの一部指標が押し上げられている。

・利上げは全会一致の決定。

・代替案については議論しなかった。

・成長見通しに対するリスクは下振れ方向。

・インフレ見通しに対するリスクは上振れ方向。

・利上げが保険的な動きだとは議論しなかった。



＊ＥＣＢスタッフ予測

（インフレ見通し）

・２６年は３．０％（３月予測２．６％）

・２７年は２．３％（３月予測２．０％）

・２８年は２．０％（３月予測２．１％）



（成長見通し）

・２６年は０．８％ （３月予測０．９％）

・２７年は１．２％ （３月予測１．３％）

・２８年は１．５％ （３月予測１．４％）

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