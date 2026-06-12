ダウ平均は急反発 トランプ大統領が合意まとまると言及＝米国株概況 ダウ平均は急反発 トランプ大統領が合意まとまると言及＝米国株概況

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NY株式11日（NY時間16:22）（日本時間05:22）

ダウ平均 50848.75（+929.97 +1.86%）

S＆P500 7394.30（+127.31 +1.75%）

ナスダック 25809.66（+640.16 +2.54%）

CME日経平均先物 66625（大証終比：+2285 +3.55%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は急反発。上げ幅は一時１０００ドルを超えた。トランプ大統領の発言が株式市場を押し上げている。



トランプ大統領は一旦自身のＳＮＳに「今夜、イランを非常に激しく攻撃する」と投稿。しかし、後半になって攻撃は中止になったと発表。そして、終盤にイランが核兵器を持たないことで合意がまとまったと述べた。合意の署名は恐らく欧州で行われ、週末にも行われる可能性があるとしている。署名には自分ではなく、バンス副大統領が行い、成立次第ホルムズ海峡は再開されるとしている。



本日は米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表になり、総合指数は予想を上回ったものの、コア指数は予想を下回る内容となった。ただ、年内のＦＲＢの利上げ確率は１００％で織り込んでいる。



一方、スペースＸがＩＰＯの公開価格を１株１３５ドルに決定した。史上最大のＩＰＯとなる。同社は約５億５５６０万株を売り出し、約７５０億ドルを調達する見込みで、企業価値は約１．７５ー１．８兆ドルに達する計算。 この規模はこれまでのＩＰＯ記録を大きく上回るものとなる。今回はマスク氏の意向で個人投資家の応募も受けつけた。個人投資家からは１０００億ドル超の応募があったとのニュースも流れていた。明日、ナスダックに上場し「ＳＰＣＸ」のティッカーで取引開始される予定。注目を一身に集めそうだ。



市場では大規模ＩＰＯが市場全体の株価にどのような影響を与えるのか注目している。



オラクル＜ORCL＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、設備投資が予想を上回り、同社のＡＩインフラ事業の収益性に対する懸念を高めている。



本日は半導体関連に買戻しが入る中、インテル＜INTC＞が３日ぶりに反発。アナリストの投資判断引き上げが伝わっており、「買い」に引き上げ、目標株価も従来の９６ドルから１３５ドルに引き上げた。



ＡＩ搭載ソフトウェアのナバン＜NAVN＞が決算を受け大幅高。予想を上回る第２四半期の売上高見通しを示したほか、２７年度通期の売上高見通しを上方修正している。



オンライン・パーソナル・スタイリングサービスを手掛けるスティッチ・フィックス＜SFIX＞が決算を受け大幅高。通期の見通しを上方修正。フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）も黒字を維持しており、収益性改善が続いている。



自動車部品のデーナ＜DAN＞が大幅安。イートン＜ETN＞のモビリティ事業と経営統合することで合意した。統合後の企業価値（ＥＶ）は１００億ドル超となる見通し。



ディスカウントストアのターゲット＜TGT＞が上昇。同社は本日アナリスト説明会を開催していた。フィデルケＣＥＯとリーＣＦＯが出席。



トランプ大統領の発言で米株式市場は急速に買い戻しが強まる中、マイクロソフト＜MSFT＞が下落している。前日引け後にゲーム事業「Ｘｂｏｘ」部門で、来月にも大規模な人員削減を計画していると伝わっていた。



不動産情報のジロー＜ZG＞が下落。３月１２日以来最大の取引時間中の下落率となり、下落基調をさらに強める展開。ライバルの不動産データ・分析のハウスキャナリー社が、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルとの提携拡大を発表したことが嫌気されている。



オラクル＜ORCL＞ 184.10（-17.16 -8.53%）

インテル＜INTC＞ 116.96（+9.92 +9.27%）

ナバン＜NAVN＞ 22.63（+1.76 +8.43%）

スティッチ・フィックス＜SFIX＞ 4.20（+0.60 +16.67%）

デーナ＜DAN＞ 30.11（-5.36 -15.11%）

イートン＜ETN＞ 393.64（+18.18 +4.84%）

ターゲット＜TGT＞ 132.64（+4.66 +3.64%）

ジロー＜ZG＞ 33.05（-1.05 -3.08%）



アップル＜AAPL＞ 295.63（+4.05 +1.39%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 390.34（-7.02 -1.77%）

アマゾン＜AMZN＞ 241.51（+3.51 +1.47%）

アルファベットC＜GOOG＞ 356.56（+3.24 +0.92%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 357.77（+1.39 +0.39%）

テスラ＜TSLA＞ 399.15（+17.56 +4.60%）

メタ＜META＞ 568.43（-2.55 -0.45%）

エヌビディア＜NVDA＞ 204.87（+4.45 +2.22%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 488.45（+36.05 +7.97%）

イーライリリー＜LLY＞ 1160.95（+24.58 +2.16%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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