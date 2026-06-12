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視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

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『平井堅イントロクイズ王決定戦』は、福岡県の男性（28）から。僕は小学５年生の頃から歌手の平井堅さんが大好きで、毎日、堅さんの音楽を聴いて過ごしている。嬉しい時も平井堅、楽しい時も平井堅、辛い時も平井堅、苦しい時も平井堅、悲しい時も平井堅。小学生の頃からそんな毎日を送ってきた。特に社会人になってからはライブ遠征もできるようになったので、ますます堅さんへの愛が強くなっている。この溢れる“堅さん愛”を誰かに伝えたいと思い、職場では休み時間に先輩に頼んで、僕の得意な堅さんの曲のイントロクイズを出してもらうようになり、その腕前を得意げに披露していると、職場内で平井堅さんの知識の強者がいると噂が立ち始めた。最近では、“平井堅イントロドン”に少し自信を持つようになり、僕の平井堅愛を披露する新たな場所を探している。どうか僕のこの思いに応えて欲しい、というもの。

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いきなり平井堅Tシャツで出迎えてくれた依頼者の自宅は、CDはもちろん、堅さんグッズで溢れていた。早速イントロクイズに臨むべく、ものまね芸人の小岩ケンを刺客に迎えるが、結果は10戦10勝と依頼者の圧勝！ そこで平井堅ファンのTop of Topと言われる、“公私混同アナウンサー”、“平井堅ゆかりの聖地を勝手に案内している女性”、“ファンサイトを22年間運営しているファン界の神”、というツワモノ女性３名と“平井堅イントロドン”にチャレンジする。正解者は極上の平井堅情報をひけらかせるとあって、戦いは次第にヒートアップしていき…。

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6月12日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵の『父の手のひらに立つ2才の娘』、石田靖探偵の『唯一の話し相手はリラックマ』など、様々な依頼を解決した。