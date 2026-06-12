7月よりテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送される、吉川愛主演ドラマ『名探偵のままでいて』に奥田瑛二が出演することが決定した。

参考：吉川愛のテレ朝連ドラ初主演作『名探偵のままでいて』7月より放送 「これは頑張らねば」

本作は、シリーズ累計発行部数が30万部を突破し、「このミステリーがすごい！」の第21回大賞に輝いた、小西マサテルの同名小説をドラマ化したハートウォーミングミステリー。脚本を手がけるのは、『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の若杉栞南。演出は『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の村尾嘉昭が担当する。

物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓。彼女にミステリーの面白さを教えてくれたのは、元小学校校長で、亡き両親の代わりに自分を育ててくれた大好きな祖父。しかし71歳の今、祖父は“レビー小体型認知症”を患っており、彼の目には時折、現実のものではない不思議な光景が映っているよう。そんなある日、孫娘の楓は身の回りで起きた不思議な事件について話したことをきっかけに、祖父の思いがけない変化に気づく。ミステリーの話題になると、まるで目の前に真相が浮かび上がるかのように、理路整然、あざやかに謎をひも解いていく祖父。その姿は、論理を積み重ねて真実を導く“名探偵”そのもの。以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになって……。

吉川は、祖父の影響で往年のミステリー小説マニアになった小学校教諭の楓を演じ、テレビ朝日連続ドラマ初主演を務める。

楓から愛情をこめて“おじいちゃん”とよばれる認知症の祖父役を演じるのは、テレビ朝日の連続ドラマ出演は『黒革の手帳』以来、約9年ぶりとなる奥田。

奥田は本作から依頼を受けたときの心境を、「オファーをいただくと、役者というのは率直にうれしいものなんです。その“うれしさ”の中で、企画書や脚本を読ませていただき、まずは“断る理由”を探すのですが、今回はそれが見当たりませんでした」と明かした。

今回挑むのは、“現実ではないものを見る”認知症の祖父という難役で、謎解きの場面では膨大な量のセリフもあるが、「どんなに難しい役であっても、果敢にチャレンジしていこう、階段を上っていこうという気持ちがどんどん固まった」、「“愛”や“絆”という言葉では片づけられない、孫娘と祖父の特別なつながりを丁寧に紡いでいきたい」と情熱的な意気込みも語った。

「僕は、私生活では“孫フェチ”なんです（笑）」と、やさしい笑顔を浮かべながら、自身の孫娘たちへの愛情をにじませる奥田は、ともにひとつの物語を描いていく“孫娘”吉川についても、「彼女と僕が演じる、“楓とおじいちゃん”との関係がどういった空気感を生み出すのか、僕自身、期待しています。2人のやりとりで、視聴者のみなさんの興味をぐっと手繰り寄せられればうれしいですね」とこれからはじまる吉川との演技合戦に思いを馳せた。

一方、奥田とタッグを組む吉川は「祖父役を奥田瑛二さんが演じられると聞いたときは正直、ドキドキしました。とても温和な方で仕事に熱い面も持ち合わせていらっしゃり、背筋が伸びる思いでした」と、大ベテランとの初共演に緊張しながらも、「2人のシーンも多いので、楽しく撮影していきたいと思いますし、お互い支え合いながら…といいつつ、おそらく私が支えていただくことになってしまうかもしれませんが（笑）、最後まで走り切りたいです！」と意気込みを語った。

コメント奥田瑛二（祖父役）ドラマや映画のオファーをいただくと、役者というのは率直にうれしいものなんです。その“うれしさ”の中で、企画書や脚本を読ませていただき、まずは“断る理由”を探すんです。でも今回の『名探偵のままでいて』は、その“断る理由”が見当たりませんでした。どんなに難しい役であっても、果敢にチャレンジしていこう、階段を上っていこうという気持ちがどんどん固まりました。今回、僕が演じる祖父＝“おじいちゃん”役は、みなさんが抱く奥田瑛二のイメージからすると、「え!?」「面白いね！」と感じていただける役だと思います。“愛”や“絆”という言葉では片づけられない、孫娘と祖父の特別なつながりを丁寧に紡いでいきたいですし、そんな2人の姿をとおしてほかの登場人物も素敵に見えてくる…そういった作品ができればいいなと考えています。初共演となる吉川さんとは“年の差50歳のバディ”を組むことになりますが、僕は私生活では“孫フェチ”なんです（笑） 孫は女の子が2人ですが、彼女たちは2人とも“おじいちゃんっ子”でねぇ…。はたして、吉川さんと僕が演じる、“楓とおじいちゃん”の関係がどういった空気感を生み出すのか、僕自身、楽しみですし、期待しています。『名探偵のままでいて』というタイトルを聞いて、最初は「なんだろう？」と感じると思いますが、見ていくにつれて驚きや納得がどんどん出てくるドラマになっています。“孫娘とおじいちゃん”のやりとりで、視聴者のみなさんの興味をぐっと手繰り寄せられればうれしいですね。

吉川愛（楓役）祖父役を奥田瑛二さんが演じられると聞いたときは正直、ドキドキしました。初めてご一緒させていただくので、「微力ながら、どうすれば奥田さんを少しでも助けることができるだろう？」と考えていました。実際にお会いした奥田さんは、とても温和な方でしたが、仕事に熱い面も持ち合わせていらっしゃり、背筋が伸びる思いでした。今回、奥田さんとは“年の差50歳のバディ”を組ませていただきます。2人のシーンも多いので、楽しく撮影していきたいと思いますし、お互い支え合いながら…といいつつ、おそらく私が支えていただくことになってしまうかもしれませんが（笑）、最後まで走り切りたいです！ 一生懸命頑張りますので、奥田さんよろしくお願いいたします！（文＝リアルサウンド編集部）