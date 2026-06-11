トータルビューティブランド「ワフィト（Waphyto）」が、泡タイプのデリケートゾーン用洗浄料「インティメイト フォーミングウォッシュ」に限定の「フレッシュミント」（150mL 3300円）を発売した。伊勢丹新宿店、公式オンラインストア、公式楽天市場店などで取り扱っている。

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ワフィトは植物療法士の森田敦子氏が手掛ける植物バイオメソドロジーブランドで、インティメイト フォーミングウォッシュはブランドを代表するアイテム。ワンプッシュで出現する濃密な泡で摩擦レスな洗い上がりを叶え、VIOの悩みとして多く挙げられる“ニオイ・ムレ・乾燥”にアプローチする。

フレッシュミントは夏限定のミントの香りで、愛知・東三河産“とれたてミント”のエキスとオイル（精油）を配合。抗酸化成分やフラボノイド、タンニンを含み、香りを楽しむと同時にマスキングによる消臭効果が期待できる。さらにフレッシュな清涼感とみずみずしい使用感を目指した。

◾️プロモーション

会期：6月10日（火）〜6月16日（火）

会場：伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリー プロモーションスペース

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

◾️ワフィト：公式サイト