倉木麻衣（43）の最新曲「TOWA〜永久に風に乗る〜」のミュージックビデオ（MV）が、国境を越えて反響を呼んでいる。MVを公開している公式YouTubeには、16以上の国と地域から各地の言語で絶賛のコメントが相次いでいる。

話題の中心は倉木のビジュアル。桃色の和装に身を包んだ天女の格好で、桜の木の下にたたずみながら思い焦がれる人を待つ女性の心を歌っている。同曲世界的に人気のアニメ「名探偵コナン」のエンディング曲に使用されていることも追い風となっている。

これまで発売してきたシングル曲はいずれも倉木が作詞してきたが、今作は初めて作曲にも挑戦。♪君待ちわび この胸が 咲く花のように…と切ない恋心をオリエンタルなメロディーに乗せ、しっとりと歌う姿がファンの心を打った。

英語圏やスペイン語圏はもちろん、台湾、インドネシア、タイ、ベトナムなどアジアのファンからのコメントも殺到。コメント欄にはさまざまな言語で「日本のお姫様」「桜の女神になったの？」「菩薩（ぼさつ）の化身みたい」などと倉木の姿を称賛する声が多く、まさに倉木が世界に“麻衣（まい）降りた”格好だ。

さらに11日（日本時間12日）に開幕したW杯北中米大会で日本が対戦する3国からも「なんて美しいのでしょう」（オランダ）、「私たちアラブ人はあなたの歌が大好きです」（チュニジア）、「彼女は天使のようだ」（スウェーデン）などとコメントがあった。これから激闘を繰り広げるライバル国だが、曲への愛は万国共通。レコード会社の担当者は「この勢いのまま国内はもちろん、さらに多くの国の方に倉木の声が広まってほしい」と期待を込めた。 （吉澤 塁）

《AIでMVアニメ化》今回の世界的ヒットをきっかけに、AIを活用してMVをアニメ化することも決まった＝写真。2次元になった倉木が歌う姿も話題を集めそうだ。2001年には当時最先端の通信技術だったIPv6を用いて世界で初めてインターネットライブを行ったり、「花言葉」のMVを4Kで撮影したこともあった。担当社は「最先端の技術を取り入れるのに積極的な倉木らしい取り組み」と胸を張った。