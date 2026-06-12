◇交流戦 西武4−1広島（2026年6月11日 ベルーナD）

西武のドラフト1位・小島大河捕手（22）が11日の広島戦で、5連勝と今季最多の貯金16へ導いた。0―1の4回1死二、三塁から逆転の左前2点打。特別応援で来場した東京六大学リーグのライバル早大応援部の声援に明大OBが応えた。パ・リーグで唯一経験のない交流戦優勝へ、首位・ソフトバンクと1ゲーム差をキープ。また、パ6球団が全勝し4年連続18度目の交流戦勝ち越しを決めた。

明大時代に何度も聞いた旋律。交流戦特別イベントとして来場した早大応援部が左翼席から定番曲を奏でた。明大出身の小島にとってはライバル校の応援。自然と闘志がかき立てられた。

「早大の応援を聞くのは、こういうチャンスしかない。ちょっと自分も楽しみながら試合に臨めたかなと」

「5番・捕手」で先発出場。バッテリーを組んだ平良が4回に制球を乱し、暴投で1点の先行を許した。「平良さんでもそういうときはある。それをリードするのが捕手。1点で抑えられたのは良かった」。助けたい一心だった。

直後の攻撃は四死球と犠打で1死二、三塁。絶好の機会が回ってきた。「いつも平良さんには抑えてもらっている。何とか打てるようにと打席に入った」。ターノックの高めナックルカーブを捉え、三塁手・坂倉のグラブをはじいて左前へ。走者2人を還す逆転打になった。今季3度目の5連勝に導く決勝打。交流戦首位のソフトバンクを追走し、今季最多の貯金16に伸ばした。

早大の応援には苦い記憶の方が多い。特に3年秋、4年春は2季連続で早大との優勝決定戦に敗れて涙をのんだ。「結構やられたので…ちょっとそういう思い出もよみがえってきた」と苦笑いした。

早大の応援が実施された偶数回の4、8回にいずれも安打を記録。「去年までは（応援歌の）紺碧の空を聞くのが嫌だったが、今日は本当に力になった」と感謝した。お立ち台では早大のWマークで喜びを表現して“お返し”。「毎日全力で、全員で頑張っていきたい」。左翼席から聞こえる声援が心地よかった。（河西 崇）

《4チームにV可能性》交流戦で優勝の可能性があるのは首位のソフトバンクから4位の巨人までで、ソフトバンクの最短Vは13日に延びた。ソフトバンクが12日、13日のヤクルト戦に連勝した場合は、西武、日本ハムがその間に1敗すれば2年連続10度目のVとなる。

○…交流戦で一方のリーグが6戦全勝は12度目で、パは8度目だ。また、この日の結果、両リーグの対戦成績はパ53勝、セ30勝（4引き分け）。劣勢のセが残り21試合を全勝しても51勝止まりで、パの4年連続18度目の交流戦シーズン勝ち越しが決まった。