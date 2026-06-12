◇交流戦 楽天8―2巨人（2026年6月11日 楽天モバイル 最強パーク）

再出発の1勝。笑顔でウイニングボールを受け取った楽天・塩川監督代行は胸中に複雑な思いが去来した。

「いろいろな思いがこみ上げてきたというか、うれしいけど喜んでいる場合じゃない」

巨人3連戦の初戦だった9日は昨季まで同僚だった則本を攻略できず敗戦。日付をまたいだ深夜に三木監督の電撃的休養が決まった。ヘッドコーチから監督代行になった前夜の初陣に敗れ、自力優勝の可能性が消滅。「後ろを見てもしょうがない」と危機感を胸にタクトを振り、連敗を5で止めた。

初回から鮮やかな攻撃で、かつてのエースに襲いかかった。田中将に対して先頭の平良が右前打を放ち、二盗に成功。1死三塁から辰己の投前への適時内野安打で先制した。この回は4本の長短打に2盗塁を絡めて一挙4点を奪取。「5センチ、リードで出るだけでリクエストされたものがセーフになる」。口酸っぱく伝えてきた走塁時の勇気を選手が体現し、勝利をつかんだ。

04年ドラフト5巡目で入団した楽天1期生。現役時代は名将・野村克也さんの下で4年間プレーした。08年5月20日の中日戦では1│1の8回に代走で起用され、二盗、三盗をノーサインで決めて決勝の本塁を踏み「あの子は思い切りがいい」と喜ばせた。「例えば、弱者が強い者に勝てるのが野球。その重みを凄く感じています」と今も野村イズムが体に染みついている。

レジェンド右腕攻略に成功し、先発全員の15安打で快勝した。まだ借金15。所信表明で誓った「前進あるのみ」の決意で立て直しに挑む。（花里 雄太）