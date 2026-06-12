◇第75回全日本大学野球選手権・第4日 準々決勝 慶大11−1日体大（2026年6月11日 神宮）

準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。5年ぶりの優勝を目指す慶大は日体大に11―1、6回コールドで快勝。慶応（神奈川）で23年夏の甲子園優勝に貢献した1番の丸田湊斗外野手（3年）が、3安打3得点で打線を引っ張った。2連覇を狙う東北福祉大は大商大に9―2で8回コールド勝ち。関大、国学院大も勝ち上がった。準決勝は13日に行われる。

2戦連続コールド勝ちの打線を活性化したのは1番・丸田だった。初回に中前打し先制の生還を果たすなど、4打数3安打3得点。12安打11得点の快勝での5年ぶりの4強入りに貢献した。

「1番打者として出塁をテーマにしている。（1打席目は）四球でも何でも良かったけど、ヒットで勢いづけられて良かった」

1打席目へのこだわりは強い。慶応（神奈川）3年だった23年夏。仙台育英（宮城）との甲子園決勝に「1番・中堅手」で出場し、夏の甲子園史上初の決勝初回表先頭弾を放った。同校の107年ぶりの優勝に貢献し、色白で端正なマスクから「美白王子」と話題になった。だが「大学レベルの体ではなかった。結果を出せず悩むことが多かった」と3年となった今春ようやくレギュラーを獲得した。「（1試合に）2本打つより、初回に出塁することを大事にしている」と成長した姿に、堀井哲也監督や今津主将も「丸田が出塁してくれるとチャンスにつながる」と口をそろえた。

30メートル走で3秒8台を出したこともあるという俊足も売り。2回1死からは左翼線への微妙な当たりで迷いなく二塁を陥れ、続く林の2ランにつなげた。6回は二塁内野安打で4得点を演出した。視察したナ・リーグ球団のスカウトも快足を「プロでもトップレベル」と評価した。

「入学する時から“大学でも日本一”を目標にしてきた。チームの目標は4冠なので日本一を獲りたい」。目標の頂点まであと2勝だ。（片山 和香）

▼日体大・古城隆利監督（慶大にコールド負けを喫し）この悔しさを夏にぶつけ、秋も神宮に戻ってきたい。