北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。日本と同じグループFに入ったオランダ代表は、ニューヨークでの事前キャンプを終え、ベースキャンプを張るカンザスシティに入った。ニューヨークではチーム全員で観光地を訪れるなどリラックスムードを見せたライバルに、日本ファンからは様々な声があがっている。

ネオンが輝く“世界の交差点”で笑顔を見せた。オランダ代表の公式Xは日本時間7日、代表選手がタイムズスクエアを訪れた際の集合写真を公開した。司令塔のMFフレンキー・デ・ヨングの投稿を引用したもので、中心に座ったデ・ヨングをはじめ、ファン・ダイクやデパイら豪華メンバーがカジュアルな服装でポーズを決めている。

オランダ代表は3日（同4日）に、地元ロッテルダムでアルジェリア代表と対戦して0-1で敗れた翌日にアメリカ入りした。決戦まで一週間と迫る中、名所を満喫する姿を見せたこの集合写真には、X上の日本のファンも反応。“油断”を指摘する声も上がった。

「GL突破は楽勝っしょみたいな空気感あるな」

「欧州他国が必死に暑さに適応しようとしてる中素晴らしい」

「ダイクだけ現地人みたいになってて草」

「デヨングもうスパイダーマンにしかみえない」

「これが選手達のリラックスに繋がって躍進するのか 緩みとなって暑さにやられて撃沈するのか」

「15日が楽しみやな」

「このまま観光気分で試合も頼むぜ」

「いいリフレッシュになる可能性もあるが、旅行気分なら隙がある可能性も」

「オランダ代表は浮かれていると言われても仕方無いかな」

日本とオランダの試合は14日（同15日）、ダラス・スタジアムで開催される。



（THE ANSWER編集部）