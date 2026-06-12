Samsungの次期折りたたみスマートフォンのうち、横幅の広い「Galaxy Z Fold8」のディスプレイ画素密度は、同社のブック型（横折り）スマホとして過去最高になると報じられています。

信頼性の高いリーカーのIce Universe氏によると、Galaxy Z Fold8のカバー（外側）ディスプレイは432 PPI（※）、内側のメインディスプレイは403 PPIになるとのこと。現行モデルのGalaxy Z Fold 7はカバーディスプレイが422 PPI、メインディスプレイが368 PPIとなっています。

※PPI=ピクセル・パー・インチの略。画面のきめ細かさ（画素密度）を表す。

ここでは、同社の3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」についても言及されています。こちらはカバーディスプレイが422 PPI、メインディスプレイが268 PPIです。これらの数値は日常の利用で劇的な違いを体感できるほどではないものの、ディスプレイの鮮明さがさらにブラッシュアップされる形となります。

幅広の折りたたみ新モデルは、Galaxy Z Fold7とは異なるフォームファクタを採用しながらも「Galaxy Z Fold8」という製品名になる見込みです。一方、Galaxy Z Fold7の正統な後継機は「Galaxy Z Fold8 Ultra」という名称になると予想されています。

Galaxy Z Fold8 Ultraという名称はBluetooth SIGのデータベースで確認されており、そうした名称の製品が準備中であることは裏付けられています。

Galaxy Z Fold8とGalaxy Z Fold8 Ultraは、どちらも英ロンドンで開催される「Unpacked」イベントで発表されると噂されています。どちらもSnapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサを採用するものの、Galaxy Z Fold 8は背面カメラの数がUltraモデルより1基少なくなり、差別化されると見られています。

Source: Ice Universe(X) via: Android Headlines

Image: Samsung

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