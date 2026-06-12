女優の桜井日奈子が、７月９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・後１０時）に出演することが１１日、発表された。チュートリアル・徳井義実、超特急・草川拓弥も出演する。

女優の内田有紀、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人がダブル主演を務める本作は、２０歳近い年の差のある男女が出会い、人生で最も激しい恋に落ちる物語だ。

桜井は、寺西演じる主人公・澄晴（すばる）の恋人・木嶋莉奈役。「これまでラブストーリーをやらせていだいた際はラブコメ作品に携わることが多かったので、今回このような大人の上質なラブストーリーに携わせていただくのは新鮮ですし、とてもうれしく思います」と出演の喜びを語る。

演じる莉奈はパパ活で生計を立てており、澄晴のことは本気で好きだが、澄晴の本心がつかめず関係に不安を抱いている役どころ。「莉奈も澄晴や（草川演じる澄晴の幼なじみの）龍太と同じように、環境のせいで自分の夢を諦めざるを得なくなった若者の一人です。大人を信じられなくなった若者三人の関係が、（内田演じる）葵との出会いによって複雑に変化していく、その三角関係にも注目していただきたいです」とアピールしている。

本作のプロデューサー・三竿玲子氏は桜井について「莉奈は、澄晴と同じく環境に翻弄（ほんろう）されながらも、愛情深さを胸に秘めた女性。澄晴を想うがゆえに強がってしまう、その不器用な可愛らしさが魅力です。幅広い役柄をこなし演技派女優として着実に進化を続けている桜井さんが、莉奈の抱える切なさや愛らしさをどのように表現してくださるのか、楽しみにしています」と高い期待を寄せている。

徳井は、内田演じる葵の同僚で元夫役、草川は澄晴の幼なじみで会社の同僚を演じる。