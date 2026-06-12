「このミステリーがすごい！」大賞・第２１回大賞受賞作を、吉川愛主演で初映像化するヒューマンミステリー テレビ朝日系「名探偵のままでいて」（金曜・午後１１時１５分、７月１７日スタート）に、奥田瑛二の出演が決定した。吉川演じる主人公・楓とタッグを組む、認知症の祖父を演じる。１９９９年生まれの吉川と５０年生まれの奥田による、この夏いちばん心にしみる“年の差５０歳の異色バディ”が誕生する。

同ドラマは、孫娘が持ち込む“謎”を認知症の祖父が解き明かす、異色の“安楽椅子探偵ミステリー”。原作は「このミス」大賞史上最高のハートウォーミングミステリーと称賛される小西マサテル氏の同名小説で、シリーズ累計発行部数３０万部を突破する大人気作品。

物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓（吉川愛）。彼女にミステリーの面白さを教えてくれたのは、元小学校校長で、亡き両親の代わりに育ててくれた、大好きな“祖父”（奥田瑛二）。しかし７１歳の今、祖父は“レビー小体型認知症”を患っており、彼の目には時折、現実のものではない不思議な光景が映っていて…。

そんなある日、身の回りで起きた不可思議な出来事について話したところ、祖父に驚きの変化が…。ミステリーの話題になると、祖父はまるで目の前に真相が浮かび上がっているかのように、あざやかに謎をひも解いてみせるのだ。その姿は、さながら論理を積み重ねて真実を導く、名探偵のよう…。以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになり、２人は硬軟さまざまな謎に挑んでいく。

奥田は出演依頼を受けたときの心境を、「オファーをいただくと、役者というのは率直にうれしいものなんです。その“うれしさ”の中で、企画書や脚本を読ませていただき、まずは“断る理由”を探すのですが、今回はそれが見当たりませんでした」と明かし、すぐさま作品に魅了されたことを告白。

今回挑むのは、“現実ではないものを見る”認知症の祖父という難役であり、謎解きの場面では膨大な量のセリフも用意されているが、「どんなに難しい役であっても、果敢にチャレンジしていこう、階段を上っていこうという気持ちがどんどん固まった」「“愛”や“絆”という言葉では片づけられない、孫娘と祖父の特別なつながりを丁寧に紡いでいきたい」と、情熱的な意気込みも披露し。

「僕は、私生活では“孫フェチ”なんです（笑）」と、やさしい笑顔を浮かべながら、自身の孫娘たちへの愛情をにじませる。この夏、ともにひとつの物語を描いていく“孫娘”吉川についても、「彼女と僕が演じる、“楓とおじいちゃん”との関係がどういった空気感を生み出すのか、僕自身、期待しています。２人のやりとりで、視聴者のみなさんの興味をぐっと手繰り寄せられればうれしいですね」と語り、これからはじまる吉川との演技合戦に思いをはせた。