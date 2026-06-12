【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。選手たちに朝のミーティングで事実が伝えられた。遠藤は部屋を訪ねてきた板倉のみに思いを託し、チーム全員の前では話すことなくチームを離れた。遠藤は同日、自身のＸ（旧ツイッター）を通じて「怪我（けが）をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と心境をつづり、さらには代表引退を表明した。

オランダ戦の３日前、チームに衝撃が走った。サポートプレーヤーとして参加中の前キャプテン、ＤＦ吉田麻也は「（負傷でメンバー外となった）南野、三笘に続いて、チームを今まで引っ張ってきた選手なので、ダメージはもちろんあります。ただ、航がいないパターンももちろん想定して戦ってきたと思うので、これで動揺せずに、しっかりとやるべきことに集中して初戦に挑むべきだと思います」と話した。

チーム全体に話すことなく、チームを離れた遠藤について、吉田は「特殊なパターンで僕も経験してないので、まずはいち選手として、このＷ杯目前に去らなければいけないっていうのは、ものすごくつらいと思います。キャプテンとして今までやってきたからこそ、チームへの思いも人一倍強いだろうし。そういう意味では、感情の整理ができなかったのではないかな、と想像します。落ち着いたら、何かしらのアクションがあるとは思いますね」と心中をおもんばかった。

Ｗ杯初戦の３日前に起こったショッキングな事態に「本当に大会が近づくと、些細なことが大きな亀裂になるきっかけになり得る。細かい亀裂を見逃さないために自分はいる」と吉田。特に亀裂の可能性となりうるのが「一番は戦術。ああじゃないか、こうじゃないかじゃないかぶれること。これブラジル（Ｗ杯）とかもありましたけど。これは一番起こりうること」と警戒し「何を自分たちがしなければいけないか、何のためにそれをしなければいけないか、軸を持っておくことが大事だなと思います」と説いた。

ただそんな亀裂が起こる前に、選手たちの意見をまとめる存在のキャプテンが交代し、危機感は増す。吉田は「個別、もしくは必要ならばグループで話すことは大事。大会までもう一段階、ギアを上げていきたいと僕も感じているので、タイミングを見て話すことは大事」と語り、コミュニケーションの重要性を訴えていた。