「全日本大学野球選手権・準々決勝、関大６−１金沢学院大」（１１日、神宮球場）

準々決勝が行われ、関大が金沢学院大を６−１で下し、３５年ぶりの準決勝進出を果たした。今秋ドラフト候補のエース・米沢友翔投手（４年・金沢）と来年ドラフト候補の百合沢飛投手（３年・開星）が好投リレーで勝利へ導いた。

１０３球を投げた１回戦から中２日で臨んだマウンドでも、米沢は見事な粘りを見せた。初回は四球から先制点を献上。しかし真骨頂はここからだった。四回は２死三塁のピンチも追加点を許さず。直後に味方が同点に追いつくと、五回、六回も得点圏にランナーを背負ったが、抑え込んだ。

いつにも増して燃えるものがあった。石川県出身の左腕にとっては地元の大学との対戦で、金沢学院大の角尾貴宏監督（５５）は高校の先輩でもある。「そういう縁があるので、勝ちたいなと思っていた」と７回５安打１失点７奪三振の好投につなげた。

この日もＮＰＢスカウト陣が集まり、阪神は畑山統括スカウトら幹部クラスを含めた４人体制で視察した。ロッテの三家スカウトは「ストレートのキレ、質は一番の魅力。全国の舞台も経験して、秋にかけてどれだけパワーアップしていくか楽しみな選手の一人」と評価した。

２番手の百合沢は２回１安打無失点でしっかり試合を締め、プロ注目の二枚看板が役割を果たした。５４年ぶりの優勝まであと２勝。米沢は「１試合１試合戦い抜くだけ。自分もしっかりとしたパフォーマンスを見せられるように」と気合を込めた。