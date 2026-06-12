デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は初回先頭打者本塁打の連続試合記録保持者を取り上げる。

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Ｖ奪還への使者として、松永浩美は９２年オフに阪神へとやってきた。長年の暗黒時代にあったチームはこの年、突然の復活を果たす。ヤクルトと激しい優勝争いを演じながら、僅差で２位に終わった。打線強化の切り札として、若きエース候補の野田浩司を放出しての獲得だった。

松永は９３年４月１０日の開幕戦中日戦（甲子園）でいきなり、５打数５安打の乱れ打ちデビューを果たす。これで貧打を解消できる−。首脳陣もファンも、大きな期待を持った。

そして見せ場は、８月にやってきた。２０日からの神宮でのヤクルト３連戦。まず初戦の２０日には、伊東昭光、２１日には石井一久から、プレーボール直後の打席で柵越えを放った。この時点の２試合連続は、プロ野球史上１１人目だ。

そして迎えた２２日の第３戦。荒木大輔からセンターへたたき込み、史上初の快挙達成となった。「これで名前が残るんだね」と喜んだ。

ところが、男の人生なんて一寸先のことはわからない。三回に二塁打を打った際に、左太ももを故障。五回には痛む足で打席に向かい２ランを放ったが、そのまま交代となった。

松永は同年オフ、ＦＡ宣言し地元・福岡のダイエー（現ソフトバンク）へと去った。トレード相手の野田はオリックスで１７勝を挙げ、最多勝利に。以降３年連続で２桁勝利を挙げるなど、９５年からの連覇を支えた。阪神にとって踏んだり蹴ったりとなってしまった。（デイリースポーツ・高野勲）

答え ９３年松永（阪神）の３試合