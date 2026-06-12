◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

古巣と初対戦「悔しさしか」 最も避けたい展開だった。巨人・田中将が仙台凱旋登板で移籍後最短タイの２回ＫＯ。今季１０試合目でワーストの５失点を喫し、チームの連勝も６でストップ。古巣・楽天との初対決は屈辱の結果に終わり「いいようにやられてしまった。本当に悔しさしかない」と自身への憤りを口にした。試合後、２軍再調整が決まった。

初回に一挙４安打４失点。エンジンがかかる前に攻略された。１番・平良に初球安打を許すと、後続に２本の適時内野安打、２盗塁とかき回された。２回も２死から四球、２安打で失点と立て直せず「後続の投手にも本当に迷惑をかけてしまった」。わずか５０球、楽天ファンの大応援が響く中で降板した。ドラ１での入団から１１年プレーし、プロ初勝利、日本一も成し遂げた仙台のマウンド。昨季は交流戦の登板がなかっただけに、「勝ちたい」と６・１１を待ちわびていた。

今カード開催にあたって敵地では３日間限定で過去の記念品を並べた「日米通算２００勝達成記念展示」ブースも特設。仙台在住の男子高校生（１５）は「田中選手は楽天を輝かせてくれた人。他球団でも応援したい」と背番号１８時代のユニホームを着て来場していた。これで今季３敗目。史上２５人目の１２球団勝利も逃した。（堀内 啓太）