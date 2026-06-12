◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― オランダ（2026年6月14日 ダラス）

日本代表はW杯開幕日の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。FW後藤啓介（21）はこの日、来季所属がドイツ1部フライブルクに決定。決意新たに初の大舞台へ臨むと誓った。

「（移籍について考えなくていいので）変にプレッシャーなくプレーできる。徐々に気持ちが高ぶってきている」

21年1月に磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍し、同12月に完全移籍。昨季はシントトロイデンへ期限付き移籍し、リーグ28試合出場10得点を記録した。

ベルギーでの活躍を見たフライブルクのスタッフが熱心にオファーしてくれたという。移籍の経緯を「ドイツからベルギーへわざわざ2回くらい会いに来てくれた。クラブの情熱と熱意、とは理念が自分が求めているものと合致したので決めた」と明かしつつ「評価していただいたことは本当にうれしいし、誇りに思うけど、それはシントトロイデンがあっての活躍。シントトロイデンにも感謝している」と思いを込めた。

移籍先も決まり、気持ち新たに初の夢舞台へ臨む。チームはこの日、MF遠藤航（33＝リバプール）が負傷でチームを離脱することが決定。「知ってびっくりした」と率直な心境を語りながら、こう続けた。「このタイミングでキャプテンがいなくなるのは難しいし、自分が言えることではないけど、航くんが4年間やってきたことも背負ってプレーしていかないといけない」。シントトロイデンへの感謝、遠藤への思いも胸に躍動する。