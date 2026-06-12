【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンのＭＦ遠藤航の離脱が決定した。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習のスタートに、遠藤の姿がなく、チーム離脱を発表。遠藤はすでにチームを離れた。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集する。キャプテンはＤＦ板倉滉が引き継ぐ。

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練習後に取材に応じたＭＦ久保建英は、主将の離脱に「一選手が多分コメントできることじゃないと思うんで」と前置きした上で、「いろんな人が話し合って決めたことだと思うので、当事者みんなの気持ちを尊重して、残された選手でやっていくしかないと思うんで。特に切り替えるとかじゃなくて、そのままやるしかないかなと思います」と話した。

遠藤は第２次森保ジャパンから主将を務めていたが、時を同じくして久保も代表の中心選手としての歩みを進めている。共にプレーした時間も長いだけに、遠藤について久保は「感謝しかないですし、個人としても、チームとしても、遠藤選手に助けられてばっかだったんで、非常に助けてもらってばっかでした」と感謝の思いは尽きない。

チームとしては激動の一日となったが、初戦のオランダ戦まであと３日。前回のカタールＷ杯はチーム最年少の２１歳で選出され、１次リーグ（Ｌ）では初戦のドイツ戦、第３戦のスペイン戦で先発出場するも、いずれも前半の４５分だけで途中交代。さらに１次Ｌを終えた直後に発熱し、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦を欠場した。それだけに、２度目のＷ杯へ「しっかりピッチ内で引っ張って、辛い時に力になるような選手になりたいなっていうのは、昔からどのチームにいてもありましたし、日本代表のために戦えるっていうのは幸せなこと。とりあえずスタートで出られれば、４５分以上出たいなっていうのが個人的な願いみたいなのはありますけど、それをできるためのコンディションみたいなのも整えてきたつもりですし、あとは口だけで言っても始まらないんで、僕個人としては、まずは入りからプレーで見せたいなと思います」と決意を示した。