◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

先発の田中将は、真っすぐも変化球も本来の出来ではなかった。特に低めの際どい変化球を見極められたり、ついてこられたりして空振りが取れなかった。初回に２つの盗塁を許したのは、いずれも変化球の時。楽天打線に投球の傾向をつかまれていた部分もあった。２回で５失点。ベンチも修正は難しいと判断して、早めの交代になったが、次の登板を考えてのことでもあると思う。

打っては８回まで滝中に抑えられた。スライダーとされる球がカットボールに近い独特の軌道を持っている。映像で見て事前の研究をいくら行っても、実際に打席に立ってみないとわからない軌道だと思うし、それほど対戦する機会もないので、攻略は簡単ではない。

７回にこそ３つの四球を出したが、基本的にコントロールはまとまっている上に、緩いカーブで緩急をつけたり、変化球の球種も豊富。さらに序盤に援護をもらって、より大胆にゾーンで勝負されてしまった。

連勝で首位に立ち、最高のムードと流れで臨んだ試合だったが、プロの世界、そういつも勝てるわけではない。チームも田中将も次の試合が大切だ。（野球評論家・清水 隆行）