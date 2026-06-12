歌手の北島三郎（89）が11日、東京・台場のZepp DiverCityで行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の演歌・歌謡部門の授賞式に出席した。特別功労賞を受賞し「歩き続けてまもなく90になります。大勢の皆さんにお世話になり、こんな賞までいただけた」と喜びを語った。

SHOW―WAの寺田真二郎（42）とMATSURIの柳田優樹（40）にサポートされながら車椅子で登場。MAJを主催するカルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）の依田巽会長からトロフィーを渡されると感嘆の声を上げ「重くて落っことしちゃう。触れるだけで満足」と何度もさすった。

公の場に登場するのは、昨年9月に都内で行われた作詞家の星野哲郎氏の生誕100年記念公演以来。車椅子生活が長くなり、運営側も無理を承知で授賞式出席を依頼すると、前向きな回答を得て大舞台出席となった。

特別功労賞は日本の音楽業界の発展に貢献したアーティストを称えるもので、昨年は矢沢永吉（76）がポップス部門で受賞。CEIPAは「長年にわたって演歌・歌謡界に多大な影響を与えた」と贈呈理由を説明した。北島は「うれしい…」とじっくりとかみしめた。

MAJはアジア版グラミー賞を目指して昨年創設。あす13日の最優秀アーティスト賞など主要部門の表彰式に先立ち、この日は最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞が発表された。セレモニーのラストは北島の代表曲「まつり」の合唱。細川たかし（75）ら15組以上の歌手とともに歌い終えると「もう最高！」と万感の表情を浮かべた。 （高原 俊太）