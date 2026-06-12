◇交流戦 オリックス4―2ヤクルト（2026年6月11日 京セラドーム）

オリックスが今季5度目の同一カード3連勝で、交流戦の勝率を五分に戻した。先発・エスピノーザが7回4安打1失点の好投で、チーム単独トップの6勝目。もはやおなじみとなったお立ち台での流ちょうな関西弁に、本拠が沸き立った。

「おかげさまで勝ちました。みんなの応援、ほんまにありがとう。また、次も頼むで。オールスター（投票）も、頼みます。ほな、気をつけて帰ってや」

最速154キロのツーシームがさえ、相手打線を圧倒。6回に自らの失策絡みで1点こそ失ったが、志願して7回も続投した。「自分のせいで点を取られたようなものなので」。今年2月に誕生し、「賢造」と命名した第一子が20日に来日予定。「寂しくてしようがないよ」と一日千秋の思いも胸に、マウンドで躍動した。

ビジターで10勝22敗1分けの一方、ホームではこれで23勝5敗。岸田監督は「投手がしっかり抑えられていますよね。後投げで点を取ったものを守りにいくのと、投げてから点を取ってくれというところで、プレッシャーのかかり方も違う」と、理由を分析する。ビジターではチーム防御率4・21の一方、ホームでは同2・31。投手陣の粘りが、無類の強さを支えている。

12日からはその京セラドームで、交流戦最後のカードとなる阪神戦。NPB通算140登板目で初先発となるペルドモ、ジェリーと続き、3戦目には九里が114球を投げた前回9日から中4日で向かう。「うちらしい野球をどっしりとやっていくしかない」と指揮官。がっぷり四つで、関西ダービーを迎える。 （阪井 日向）