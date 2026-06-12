◇交流戦 広島1―4西武（2026年6月11日 ベルーナドーム）

広島・新井貴浩監督（49）は終始、沈痛な面持ちだった。11日の西武戦（ベルーナドーム）は1―4で敗戦。4回に難攻不落の平良から無安打で先制しても、交流戦2度目で今季最少の1安打に封じられては勝てない。右背中の筋肉の炎症が癒え、復帰先発となったターノックが5回途中3失点で3敗目。交流戦3度目の同一カード3連敗を喫し、借金は今季最多の13となった。

敵地のスコアボードに「H」ランプをともしたのは、無情にも5回の1度だけだった。「8番・二塁」で先発した勝田が1死から放った、投手のグラブをはじいた内野安打のわずか1本。ルーキーはその打撃を振り返る。

「平良さんは真っすぐが強い。1打席目はカットボールを詰まらされたのでポイントを前にして打ちました。人工芝なので転がれば勢いがつく。そういう意識もありました」

0点台の防御率を誇る平良との対戦。3回まで完全に抑えられたが、4回に相手の独り相撲で好機が巡ってきた。先頭・名原の四球から、犠打を挟んだ3四死球で2死満塁。6番・モンテロの3球目が暴投となり、幸先よく無安打で先制した。

「どんどん仕掛けていかないと。9回投げて1点取られない投手なので。（攻略へ）積極的に仕掛けていくというのはあった」

新井監督がそう振り返ったように、勝田が出塁した5回1死一塁では、続く石原の2、3球目にエンドランを仕掛けて二進。ウィンゲンターに代わった7回も2死から勝田が四球を選び、今季4個目の二盗を決めた。好機は8回にもあった。

「悔しいよ。そこで打たないといけないのに、できなかった。凄く悔しい…」

声を発したのはファビアン。3番手・黒田から2四球で2死一、二塁を築きながら、5球目の外角低めフォークにバットは空を切った。平良を含む西武の5投手からもらった四死球は8個。だが、交流戦2度目で今季最少1安打では勝てない。

「好投手なのは誰もが分かっている。なかなか（攻略が）難しかったと思います」

敗戦を振り返る指揮官は、沈痛な表情を崩さなかった。交流戦3度目で、今季4度目の同一カード3連敗。借金は今季最多の13に膨らんだ。この3連戦では5本塁打を放ったものの、適時打はゼロ。好機は築いている。一発長打はもちろん、苦境を抜け出す要所での1本が欲しい。（江尾 卓也）