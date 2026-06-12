韓国元主将キ・ソンヨン（37）が、初戦相手チェコに「常識的じゃない」と指摘した“判断”とは【北中米W杯】

サッカー韓国代表元キャプテンのキ・ソンヨンが、北中米ワールドカップを戦う後輩たちを応援するためにメキシコ現地まで駆け付けた。

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ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は6月12日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラの「エスタディオ・グアダラハラ」でチェコとの北中米ワールドカップ・グループA第1節を戦う。試合前日の11日には大会期間の練習場「チーバス・ベルデ・バジェ」で最終調整を行った。

この日の練習場には、韓国のW杯中継局で解説を務めるパク・チソンとイ・ヨンピョが姿を見せた。2人の訪問はある程度予想されていたが、キ・ソンヨンの登場はサプライズだった。

37歳の現在もKリーグの浦項スティーラーズで現役を続ける彼は、代表の後輩を直接応援するためにメキシコを訪れた。キ・ソンヨンはかつて韓国代表キャプテンを務め、「韓国のキャプテンは中国（のクラブ）には行かない」と言い放ち、プライドを示したことでも知られる選手だ。

報道陣のカメラが向けられると、キ・ソンヨンは照れくさそうな笑顔を浮かべながら「ただ静かに来て応援だけして帰るつもりだった」と話した。続けて「第1戦だけを見て韓国に戻らなければならない」とし、「やはり初戦が最も重要だと考えた。選手たちに少しでも力になりたくて、ここまで来ることになった」と説明した。

キ・ソンヨンは「今頃は選手たちも自分が来たことを知っているだろうが、特別な話はしていない」と言い、「選手たちは今、試合の準備に集中すべき時期だ。当然、良い結果を出してほしいし、それを応援するためにここまで来た」と語った。

また、「スケジュールを長く空けることはできない。第2戦よりも第1戦の方が重要だと思った」とし、「チェコ戦を見て韓国に戻る予定だ」と説明した。

キ・ソンヨン（写真提供＝OSEN）

キ・ソンヨンはチェコ戦を控えた韓国代表の戦力についても肯定的に評価。「代表には経験も豊富で能力の高い選手が多い」とし、「韓国の選手たちが持つ能力は、チェコに決して引けを取らないと思う」と語った。

続いて「メキシコ戦は開催国のホームゲームなので難しいかもしれない」としながらも、「しかし、チェコは十分に戦える相手だと思う」と強調した。

チェコの準備過程についても疑問を呈した。韓国代表は第1〜2戦の試合会場であるエスタディオ・グアダラハラが標高1571mにあることを考慮し、標高1460mの米ソルトレイクシティで事前キャンプを行った。その後、早々にグアダラハラ入りして現地適応を終えている。一方、チェコは試合前日の11日にグアダラハラに到着した。

キ・ソンヨンは「試合の前日に到着するというのは常識的な判断ではないと思う」とし、「ほとんどのチームは少なくとも2〜3日前には現地入りして適応するのではないか。僕もこのようなケースは初めて見た」と指摘。「選手たちが力を発揮できるよう、たくさんの応援を送ってほしい」と呼びかけた。

なお、チェコのミロスラフ・コウベク監督は記者会見で「高地への適応も重要だが、過度に気にしたくはない」とし、「選手たちのコンディションは良い。チェコがどのようなパフォーマンスを見せるか見守ってほしい」と話している。

（記事提供＝OSEN）