◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。

練習前に主将のMF遠藤航（リバプール）が負傷のため離脱することが決定。初戦を3日後に控えたチームに激震が走った。サポート選手で前主将のDF吉田麻也（ギャラクシー）は報道陣の取材に応じ、「ダメージはもちろんある。ただ航がいないパターンも、もちろん想定して戦ってきた。特にこの合宿からは航がどうなるか分からない状態だった。チームはこれで動揺せずにしっかりとやるべきことに集中して初戦に挑むべき」と強調した。

新主将はDF板倉滉が務める。選手、スタッフの総力が問われる緊急事態。「滉だけじゃなくてカタール大会から代表にいる選手たち、冨安や谷口もそうだし、堂安や久保は若くても経験がある。チームのことを考えてプレーできる選手たちがそろっているので、そんなに心配していない。その中で僕もいるし（長友）佑都もいる。もっと言うと長谷さん（長谷部コーチ）もいるので、みんなで助け合いながらやっていけば問題ない」と語った。

吉田が取材対応する予定はなかったが、少なからず動揺が走ったチームのために自ら報道陣の前に立った。サポートに徹する前主将は「どんな事情でも、どんなアクシデントもポジティブに変えれるようなマインドセットが必要。もちろん起きることは起きるし、例えばこれからケガ人、累積、何でも起きると思いますけど、それを逆にチャンスと捉えられるかどうかが大事」と長丁場の戦いを見据えた。