多くの課題を抱えたまま、新しい教科書づくりが始まることになった。

実際に授業をする教員の声を大事にして、子供たちのためになる学びにつなげねばならない。

デジタル教科書を正式な教科書とする改正学校教育法などの関連法が、参院本会議で成立した。文部科学省は今秋にも、デジタルを導入する学年や教科などを示す大臣指針を策定するという。

教科書は「紙」「紙とデジタルのハイブリッド」「完全デジタル」の３形態の中から、各地の教育委員会などが選ぶ仕組みになる。新制度は２０３０年度以降、小学校から順次導入される予定だ。

デジタル画面は紙に比べ、拾い読みや流し読みなどの「浅い読み」になりやすいとされる。記憶の定着にも紙が優位だとされ、海外では紙への回帰も進む。姿勢や視力など健康上の不安もある。

明治以来続いてきた紙の教科書を変え、どの形態を使うかという選択を自治体に委ねる大転換だというのに、国会の審議が深まらなかったのは残念だ。

デジタル教科書の課題について松本文科相は「適切な形の教育を施すよう検討したい」といった曖昧な答弁に終始した。

教育は「国家百年の計」と言われる。ひとたび間違った方向に進めば取り返しがつかない。

読売新聞が全国の小学校長を対象に実施したアンケートでは、小学校低学年（１、２年）の場合、「紙のみ」「紙中心」の教科書を希望する割合が９割を超えた。

中学年（３、４年）も８割に上り、学校現場が紙中心の学びを望んでいることが鮮明だった。

デジタル化によって、「書く時間が減る」「１日中デジタルにさらされる」といった懸念の声も目立った。学校にいる間ぐらい、デジタル機器から距離を置いてほしいと願う保護者は多いはずだ。

松本文科相は小学４年以下の全教科に加え、小５以上でも国語、社会、道徳では完全デジタルの教科書を認めない考えを示した。

現場では紙とデジタルのハイブリッドが主流になるとみられる。紙を中心として、デジタルは補完的な役割にとどめるべきだ。

新しさに目を奪われ、伝統的な学びの良さを見失っては元も子もない。文科省は「せっかく作るのだから」と、デジタルの活用を過度に推進すべきではない。

使う教科書を選ぶことになる各教委も学校現場の声に耳を傾け、学年や教科に見合う最適な教科書を選択してほしい。