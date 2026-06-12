通信制高校、出席確認せずに単位認定など問題化…法改正で管理運営強化へ

与野党は、通信制高校の運営を改善するため、今国会で高校定時制・通信教育振興法を改正する方針を固めた。

不登校生徒らの受け皿として学校数が急増する中、出席を確認せずに単位を認定するといった不適切な運営が問題化していたためだ。学校設置者の責務として、管理運営体制の整備などを明記することが柱となっている。

自民、日本維新の会、国民民主、中道改革連合など９党の実務者が１１日、国会内で協議し、今国会に改正案を提出する方針を確認した。同法の抜本改正は１９５３年の制定以来初めて。

同法は、働きながら学ぶ「勤労青年」への教育を前提としていた。改正案では、不登校の経験など「多様な生徒の特性に配慮」すると明記し、学校設置者の責務として、管理運営体制の整備や教員研修計画の策定・実施を定める。文部科学相に対し、通信教育の適正な実施を確保する基本指針の策定も求める。

法改正の背景には、通信制高校の運営に関する問題が頻発していることがある。具体的には、学習指導要領が定める授業への出席を確認せずに単位を認定したり、面談指導の回数が不足したりするケースが相次ぎ、教育の質を維持することが課題となっていた。

通信制高校は、デジタル技術の普及を背景に、不登校生や中退者の受け皿として需要が高まっている。文科省によると、２０１５年度には学校数２３７校、生徒数約１８万人だったが、２５年度には３３３校、約３０万５０００人に急増している。高校生の１０人に１人が在籍している計算だ。

近年は私立が通信制に参入するケースが多い。今年度から通信制を含む私立高校の授業料が実質無償化されたことを受け、生徒数のさらなる増加が見込まれている。