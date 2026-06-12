◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が６月初黒星を喫した。先発・田中将大投手（３７）が古巣・楽天との初対決に臨んだが、初回にいきなり４失点するなど、２回６安打５失点でＫＯ。イニングは移籍後最短タイ、失点は今季ワーストの悔しい結果となり、反撃も７回の押し出しによる２得点にとどまった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）はブルペン陣の消耗を最小限にとどめ、ダルベックを早めに交代させるなど先を見据え采配。交流戦最後のカードとなる西武との“セ・パ首位対決”（ベルーナＤ）で勝ち越し締めを目指す。

序盤の大量失点が重かった。巨人・橋上監督代行は先発・田中将を２回５失点で交代とした。「状態があまり良くないように映りました。球速も出ていなかったし、球も全体的に高かった。なかなか本来のものに戻りそうにないという判断で」と早めに動いた。２―８の大敗で２引き分けを挟んで連勝は６でストップ。６月初黒星を喫した。

打線は「３番・一塁」でプロ初３番となるティマを起用した。「他の打順をあまりいじりたくなかったので。今日は捕手が小林選手だったので。できるだけ他を動かさないようにということでティマを３番に」。田中将とバッテリーを組む小林が入り、大城が５番・ＤＨ。２試合で計１５得点した９、１０日は３番・ＤＨだった岸田がベンチスタートとなるための措置だった。

ティマは１安打したが、攻撃陣は全体的に楽天の先発・滝中の魔球「曲がらないスライダー」に苦戦。大量ビハインドの難しい展開の中、０―８の７回に押し出し四球で２点を返すも８回２失点の好投を許した。

野手ではこの日から小浜が１軍昇格。「吉川選手はコンディション的なものもあるので。休ませるにあたって他の内野手がいた方がいいということで小浜選手を入れて、吉川選手を休ませる形にしました」。交流戦は３週連続６連戦。先を見据えて休養も入れながら采配する。７回からはダルベックに代わり小浜が三塁に。助っ人も早めにベンチに下げて休ませた。

投手も２番手の森田が３回から７回途中まで４回１／３を８６球で３失点のロングリリーフ。３番手・田和がイニングまたぎで１回２／３無失点に抑えて貢献した。ブルペンの消耗を最小限にできたことは次につながる。

この日はセ６球団全敗でリーグ首位は変わらず。交流戦は９勝４敗２分けとなり、残りは１２日からの西武３連戦（ベルーナＤ）のみとなった。「あと３つですからね。（交流戦の）勝ち越しは決めましたけど、一つでも多く勝てるように残り３つ全力でやりたい」。５月は７連勝の後に５連敗。連勝が止まった後が大事になる。（片岡 優帆）