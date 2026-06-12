プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。ボクシング担当記者が悼んだ。

ボクシング担当になったのが１９９１年。日本ボクシング界でライト級の世界チャンピオンになったのはまだガッツ石松さんだけの時代。王座を獲得した７０年代は、世界的に最もライト級の層が厚かったといわれていた。奇跡の王座獲得を果たした名王者へ、緊張しながら名刺を渡しあいさつをすると、こう切り返してきた。

「ガッツポーズという言葉があるだろう。これは誰の言葉か知ってるか？ 俺のためにできた言葉なんだよ。あなたの先輩記者が自分のためにつくってくれたんだ」と誇らしげに話してくれた。世界戦の時に両手を掲げて喜ぶポーズを、先輩記者の柏英樹氏が紙面で「ガッツポーズ」と表現したことを、自分のための言葉と信じ切っていたのだ。すぐに先輩記者に確認してみると、「本人の勘違いだ」と大笑いしていたが、このおかげで本紙は常に感謝されていたのを覚えている。

タレントとして活動するようになってからは、俳優の高倉健さんを崇拝していた。映画「ブラック・レイン」などの出演で知り合い、意気投合。「ガッツさん、男は強いだけではダメなんだよ」という健さんからのアドバイスを受け、人前ではひょうきんで「ＯＫ牧場」などと、とぼける姿を意図的に演じていたという。本来は真面目できちょうめん。世界戦の評論は、コメントを記者に託すのではなく、「紙と鉛筆ある？」と自ら執筆した。締め切り時間に間に合うか、常に冷や汗もので待っていたあの頃が懐かしい。偉大なＷＢＣ世界ライト級チャンピオンに、合掌。（近藤 英一）