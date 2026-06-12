◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは、野村の“神ヘッスラ”で決勝点をもぎ取った。「走塁はホークスの武器ですから」と今季３度目の５連勝を飾った小久保監督が胸を張った。交流戦開幕からホーム６連勝は１５年ぶり。１０度目の交流戦Ｖへまた一歩前進した。

４回には正木が同点５号ソロを放ち、阪神３連戦で圧巻の計１０発。だが、ソフトバンクの強さは、パワーだけでなく、そつのない走塁と堅い守りにもある。象徴が７回２死二塁、牧原大の右前打で本塁に生還した野村の走塁だ。「タイミング的にはアウトかと思いましたが、送球が少しそれたおかげで何とかセーフになって良かった」。ヘッドスライディングの左手がタッチをかいくぐるようにホームイン。阪神・藤川監督がリクエストしたが、判定は変わらなかった。

交流戦は１３勝２敗で首位を走るが、２位・西武が１ゲーム差で追走している。油断はできないが、最短１３日の優勝を目指し、次戦はホームでヤクルトを迎え撃つ。（島尾 浩一郎）