◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス４―２ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）

オリックス・若月は照れくさそうに笑った。「里崎さんに感謝です」。相手はアンダースローの下川。同じ捕手として、ロッテで一時代を築いた先輩のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルから対策のヒントをもらった。

「『インローの球に目付けをして打ちにいく』と言っておられた。それを実践しました」。ともに無得点だった５回１死満塁。イメージとスイングが合致し、低めのツーシームを右前へ運んだ。今季５度目の同一カード３連勝へ導く先制打。昨年は打順別で最高の打率３割６分１厘を残した「恐怖の９番」が戻ってきた。

３月のＷＢＣに初出場し、国を背負う重圧をモロに感じた。開幕前、左の手のひらを見つめた。「懐かしいですね…」。何度もバッテリーを組んだ山本由伸（ドジャース）と国際大会で再会。極上の球を受けると、必ず「由伸マメ」ができることを思い出した。

この日の試合前には、通算１０００試合出場の表彰式が行われた。二枚看板の森友は離脱中だが「体力には自信があるので」と留守を守る決意を明かした。同じ東京を本拠地とする巨人に３連敗したが、ヤクルトには３連勝。オリには骨太の柱がいる。（長田 亨）