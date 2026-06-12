「日本に超非常事態！」韓国メディアが急転直下の“遠藤離脱→代表引退”に衝撃 「特大の痛手だ」「森保監督も頭を悩ませる」【W杯】
現地６月11日、日本サッカー協会は米ナッシュビルで合宿中の日本代表から主将のMF遠藤航が離脱すると発表。FW町野修斗が追加招集されることも明かされた。そして遠藤は直後に公式Ｘを更新してエールとメッセージを贈るとともに、代表引退を表明。北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を３日後に控えたタイミングでのショッキングなニュースに、早朝の日本列島が揺れた。
そんななか、韓国のメディア『FourFourTwo』も驚きをもって遠藤の離脱を速報。「日本に超非常事態だ！ 中盤の要である遠藤、負傷離脱→代表引退を表明した」と銘打ち、「日本代表を特大の痛手が襲った。遠藤はＡ代表通算73試合出場を誇るベテランで、2015年に初めて選出されて以来、11年間に渡ってサムライブルーの中心的ミッドフィールダーとして活躍。今回の北中米ワールドカップの最終メンバーにも選ばれ、日本代表の中盤を支える存在として期待されていた」と伝えた。
さらに同メディアは「オランダとの大会初戦を３日後に控えたタイミングで負傷により代表を離脱。遠藤の代役として、マインツでプレーする町野が追加招集された。経験豊富な遠藤を欠くことで、森保一監督も頭を悩ませることになりそうだ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そんななか、韓国のメディア『FourFourTwo』も驚きをもって遠藤の離脱を速報。「日本に超非常事態だ！ 中盤の要である遠藤、負傷離脱→代表引退を表明した」と銘打ち、「日本代表を特大の痛手が襲った。遠藤はＡ代表通算73試合出場を誇るベテランで、2015年に初めて選出されて以来、11年間に渡ってサムライブルーの中心的ミッドフィールダーとして活躍。今回の北中米ワールドカップの最終メンバーにも選ばれ、日本代表の中盤を支える存在として期待されていた」と伝えた。
さらに同メディアは「オランダとの大会初戦を３日後に控えたタイミングで負傷により代表を離脱。遠藤の代役として、マインツでプレーする町野が追加招集された。経験豊富な遠藤を欠くことで、森保一監督も頭を悩ませることになりそうだ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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