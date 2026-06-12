北中米W杯“第１号弾”は開催国メキシコ！ 29歳FWの“GK股抜きショット”でスタジアム熱狂！
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表戦で、大会第１号ゴールが生まれた。
開催国メキシコは立ち上がりから積極的なプレスで南アフリカを押し込み、主導権を握る。
すると９分だった。前線から激しくボールを追いかけたメキシコが相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込むと、迷わず右足を一閃した。
強烈なグラウンダーのシュートはGKの股を抜き、そのままゴール中央へ。スタジアムを埋め尽くした大観衆の歓声が一気に沸き上がった。
29歳アタッカーの一撃でメキシコが先制。記念すべき北中米ワールドカップの第１号ゴールは、開催国のFWが刻むこととなった。
ホームの大声援を背にスタートしたメキシコ。大会の幕開けを告げる鮮烈なゴールで、最高の形でリードを奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】W杯第１号弾！ メキシコのキニョネスが突き刺した強烈ショット！
開催国メキシコは立ち上がりから積極的なプレスで南アフリカを押し込み、主導権を握る。
すると９分だった。前線から激しくボールを追いかけたメキシコが相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込むと、迷わず右足を一閃した。
強烈なグラウンダーのシュートはGKの股を抜き、そのままゴール中央へ。スタジアムを埋め尽くした大観衆の歓声が一気に沸き上がった。
29歳アタッカーの一撃でメキシコが先制。記念すべき北中米ワールドカップの第１号ゴールは、開催国のFWが刻むこととなった。
ホームの大声援を背にスタートしたメキシコ。大会の幕開けを告げる鮮烈なゴールで、最高の形でリードを奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】W杯第１号弾！ メキシコのキニョネスが突き刺した強烈ショット！