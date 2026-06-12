◆サッカー北中米Ｗ杯 １次リーグＡ組 メキシコー南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同６０位の南アフリカが対戦した。

試合前には、ベンチ入りした両チームの全２６選手がセンターサークルに並んで国歌斉唱を行った。これまでは先発選手以外はベンチ前に並んでいたが、光景は一変した。さらにメキシコＦＷキニョネスが大会１号ゴールとなる先制点を決めた際に、スタジアムに音楽が流されたが、試合再開直前まで音楽は続いており、今大会独特の雰囲気を演出していた。

今大会は史上初の３か国共催で米国、カナダ、メキシコの計１６都市で７月１９日まで実施。出場チーム数は、１９９８年大会から続いた３２から４８に拡大した。

また、多くの新ルールも採用されている。

〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」 酷暑が懸念される北中米大会では、前後半のそれぞれ開始から約２０分後にプレーを中断して３分間、飲水タイムが実施される。

〈２〉５秒制限 スローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、主審が５秒のカウントダウンを始める。スローインは時間を過ぎると、相手にスローインが与えられる。ゴールキックは時間を過ぎると、相手のコーナーキックで再開となる。

〈３〉治療を受けた選手は１分間ピッチ外に 負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的で、治療を受けた選手は最低１分間はピッチ外で待機する。

〈４〉交代は１０秒以内 交代で退く選手は、第４審が交代ボードを掲げてから１０秒以内にピッチを去らなければならない。１０秒を超えると、途中出場予定の選手は最低１分間はピッチに入れず、そのチームは数的不利な状況でのプレーを強いられる。