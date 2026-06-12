2026年6月12日（金） MLB タイガース vs ツインズ 試合結果
開催：2026.6.12
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 11 - 0 [ツインズ]
MLBの試合が12日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。
タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。
1回裏、3番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 DET 1-0 MIN
4回裏、6番 コルト・キース 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-0 MIN、7番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 4-0 MIN
5回裏、2番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 5-0 MIN
6回裏、6番 コルト・キース 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 7-0 MIN
7回裏、3番 ライリー・グリーン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 8-0 MIN
8回裏、8番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 9-0 MIN、2番 ウェンセール・ペレス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 11-0 MIN
試合は11対0でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで2勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-12 04:34:06 更新