開催：2026.6.12

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 11 - 0 [ツインズ]

MLBの試合が12日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。

1回裏、3番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 DET 1-0 MIN

4回裏、6番 コルト・キース 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-0 MIN、7番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 4-0 MIN

5回裏、2番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 5-0 MIN

6回裏、6番 コルト・キース 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 7-0 MIN

7回裏、3番 ライリー・グリーン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 8-0 MIN

8回裏、8番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 9-0 MIN、2番 ウェンセール・ペレス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 11-0 MIN

試合は11対0でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 04:34:06 更新