【最強!ガッツ伝説】

▼380度 インタビューで「ボクシングに出合ってから人生観が380度変わったんです」。変わったのは20度？

▼ラッキーセブンの3 バラエティー番組で好きな数字を聞かれて回答。スリーセブンと言いたかった？

▼「右」松 色紙に「ガッツ右松」とサイン。「石」ではなく完全に「右」だった

▼太陽は右から昇る クイズ番組で「太陽はどちらから昇る？」と質問され「右」

▼すっぽん クイズ番組で「亀を英語で？」と聞かれて

▼O型 トーク番組でSかMか聞かれ「僕はO型だ！」

▼七面鳥の誕生日は12月25日 クイズ番組でクリスマスは誰の誕生日か問われ「七面鳥」。イエスとはならず

▼危険が危ない 映画の試写会でタイ人俳優のミット打ちの相手をした時に「危険が危ねえんだよ！」

▼右に左折 タクシー運転手に進行方向を伝える際に「そこ、右に左折して」。直進？

▼怖いのが半分、恐ろしいのが半分 タイトル戦の解説で選手の心境を推し量ってひと言

▼バナナがうまいのは20本まで ファイトマネーで台湾バナナを20数本買ったが「食べられたのは20本まで」とインタビューで回想。普通、そんなに食べられません

▼オーロラ 05年、CM撮影で松井秀喜氏に「さすが今をときめく野球界の大スター。オーロラ（オーラ）が漂ってるよ」

▼おまえ何歳？ 同窓会で同級生に「老けたな、お前何歳になったんだ」

▼カツラ 時代劇出演時に頭のカツラを直しながら「昔の人は大変だったんだなぁ。こんなの頭につけて」

▼一般人KOして逮捕 23歳の時、けんかに絡まれた弟らを助けようと複数人を倒した直後に現行犯逮捕。後に正当防衛に

▼憧れは高倉健さん 上京したのは高倉健さんと会いたかったから。ボクシング引退後、高倉さん主演の映画「ブラック・レイン」に出演し夢をかなえた