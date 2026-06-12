◇W杯北中米大会1次リーグB組 ボスニア・ヘルツェゴビナ―カナダ（2026年6月12日）

1次リーグB組初戦で開催国カナダと対戦するボスニア・ヘルツェゴビナの支柱にして象徴が、40歳のFWエディン・ジェコ（シャルケ）だ。死と隣り合わせだったボスニア紛争の惨禍の中で幼少期を過ごし、サッカーで道を切り開いた。同国が過去唯一W杯に出場した14年大会に続いて代表に名を連ね、同大会後から主将マークを巻き続ける。いまだ第一線。W杯切符を懸けた3月の欧州プレーオフ準決勝のウェールズ戦では、PK戦に持ち込む同点弾で道をつないだ。

このとき1メートル93の長身の頭に左CKから正確なクロスを合わせたのは、18歳のMFアライベゴビッチ（ザルツブルク）。存在感を増す22歳下の相棒との好連係は本大会でも必見だ。過去に40歳を超えて出場したフィールド選手は94年米国大会でのカメルーン代表FWロジェ・ミラのみ。「昔のように走ることはできないが、スプリントを一回減らすことで、逆に一つ多くゴールを決める助けになるかもしれない」。レジェンドが光る汗を流す。

◇エディン・ジェコ 1986年3月17日生まれ、サラエボ出身の40歳。チェコのクラブを経て07年にウォルフスブルクに加入し、その後はマンチェスターCやローマなどで活躍。今年1月にシャルケに加入した。07年6月に代表デビューし、国際Aマッチ148試合73得点はともに同国歴代最多。1メートル93、80キロ。