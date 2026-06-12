北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、開幕戦のA組・メキシコ―南アフリカ戦が行われた。試合前に見られた今大会の新たな試みにサッカーファンは好意的な違和感を覚えている。

メキシコ、南アフリカの選手入場。それぞれ26人のメンバーがグラウンドに入り、センターサークルに沿って半円を描くように整列した後、国歌を歌った。従来は先発11人が整列し、ベンチと分かれて国歌斉唱が行われるが、今大会の新たな試みだ。

従来の2.5倍ほどの人数とあって壮観な光景。X上には、早くも注目が寄せられた。

「国歌斉唱26人全員でやるの新しい！」

「入場シーンの仕方結構変わってる。ベンチスタートの選手も一緒に国歌歌うのはいい これは日本代表の時盛り上がるだろうなぁ」

「円になっての国歌斉唱しっくりこないなwそのうち慣れるんかな」

「ほんとに国歌斉唱円になるんだ」

「センターサークル国歌斉唱だった」

「登録メンバー全員で国歌斉唱か。良いね」

北中米W杯から届けられた新仕様に反響が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）