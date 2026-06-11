アクセごちゃつく、、→【ダイソー】の『収納ボックス』が優秀！「これで330円は驚き」

帰宅後に外したアクセサリー、気づくとその辺に置きっぱなしになっていませんか？ ネックレスが絡まったり、ピアスが片方見つからなくなったりと、アクセまわりの “ごちゃつき問題” に悩んでいる方も多いはず。そんなときにおすすめなのが【ダイソー】の「収納ボックス」。見た目以上に使い勝手がよく、毎日のアクセ収納がぐっと快適になるアイテムでした。

レザー調ハンドルがアクセントに

【ダイソー】「アクセサリー収納ボックス」\330（税込）

マットなブラックカラーに、レザー調の持ち手を合わせたデザインが高見え。縦横約9cm、高さ約3.8cmで、持ち運びしやすい大きさです。シンプルで落ち着いた雰囲気があり、どんな部屋にも合わせやすそう。置きっぱなしでも生活感が出にくく、インテリアになじみやすいところも魅力です。

帰宅後に置いたアクセ、気づけばカオス状態……

ネックレスやリングって、帰宅後についそのまま置いてしまうことも多いですよね。すると、チェーンが絡まったり、小物同士が重なって見つけにくくなったり……。アクセサリーまわりが気づけばごちゃついてしまうのが悩みでした。

ネックレス用フック付きで絡まり対策にも◎

そんな不便さを解消してくれたのが、こちら。中を開けてみると、アクセサリーを種類ごとに整理しやすい仕様です。リング用スペースや仕切り付き収納に加え、フタ裏にはネックレスを掛けられるフック付き。絡まりやすいアクセサリーも分けて収納しやすく、「どこにしまったっけ？」が減りそうです。

旅行用アクセケースとしても活躍

持ち手付きなので持ち運びしやすいのも便利なポイント。旅行やお泊まりのときに、そのままバッグへ入れて持っていきやすく、「アクセサリーなくしちゃいそう…」という不安も軽減できそうです。コンパクトながら必要なものをまとめて持ち歩けるので、ひとつあると重宝しそうだと感じました。

取り外せるトレーでお手入れもラク！

内側のトレーは取り外せる仕様になっていて、お手入れしやすいのもうれしいポイント。表面はやわらかくつるっとした素材感なので、汚れがついてもサッと拭き取りやすそうです。アクセサリーケースによくあるベロア調素材ではないため、ホコリが付きにくく目立ちにくいところも◎

スタイリッシュなデザインながら、仕切り付きで見やすく、持ち運びしやすいサイズ感や、お手入れしやすい素材感など、使いやすさも魅力でした。旅行やお泊まりの際にもそのまま持ち運びやすく、アクセ類をまとめて管理したいときにも便利。「これで330円は驚き！」と思った、コスパ抜群の優秀グッズなので、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。