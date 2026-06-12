パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。打者としては9回に12号2ランを放つなど5打数1安打2打点と活躍したが、チームは8-9と逆転負けを喫した。今季ワーストの自責3で防御率1.06に悪化。それでも歴史にしっかりと名を刻んでいた。

大谷は6回までソロ1本の1失点と好投。規定投球回到達がかかる7回もマウンドに上がったが、2死一、二塁から2点適時二塁打を浴び、規定到達まであと1死のところで無念の降板となった。後を継いだベシアが三塁手マンシーのエラーで1人の生還を許し、今季ワーストの4失点（自責3）で防御率は試合前の0.74から1.06に悪化した。

ドジャース公式ブログ「ドジャー・インサイダー」公式Xは「ショウヘイ・オオタニは今季11先発で防御率1.06。これはライブボール時代（1920年以降）のメジャーリーグのシーズンで歴代7位の防御率だ」と投稿した。

11試合目にして初めて防御率が1点台に乗ったものの、いまだに歴史的水準をキープ。あと1人をアウトに取り、規定到達に到達していれば、怪物右腕ミジオロウスキー（ブルワーズ）の1.50を上回って防御率メジャートップに立っていた。



（THE ANSWER編集部）