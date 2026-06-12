北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、開幕した。開幕セレモニー、開幕戦のメキシコ―南アフリカ戦などを放送したNHKの中継で開始早々に映し出された人物が「ヒゲ無くて誰だかわからなかったw」と話題を集めている。

それは、元日本代表MFの前園真聖氏だった。

午前2時半に始まった中継。オープニングの映像が15秒ほどで明けると画面がスタジオに切り替わり、前園氏は同じく元日本代表MF福西崇史氏とともにスタジオ解説として出演した。上下黒の装いで「もう興奮していますよ！」と笑顔で話した。

X上では前園氏の近影に注目が集まった。

「あれ？ 前園さん何かさっぱりした？？」「前園、痩せたね」「前園さんヒゲ無くて誰だかわからなかったw」「誰かと思ったら前園かよ」「IT企業の社長みたい。誰かわからなかった」「前園さんが歌舞伎役者みたいになっててびっくり」などの声。

前園氏は今年2月にテレビ番組のロケ中に脚を大怪我したことが報じられており、X上には「NHK出てるけど前園さん、足は大丈夫なん？」「あら前園がスタジオ解説に来とる。ケガしてたんじゃ？」という声も寄せられ、元気そうな様子に安堵も広がった。



（THE ANSWER編集部）